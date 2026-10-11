Украина нарастила количество уничтоженных пусковых баллистики россиян: Хмара назвал цифру

Он подчеркнул, что Украине по-прежнему нужны десятки и сотни ракет-перехватчиков.

В течение сентября и начала октября Силы обороны поразили 8 пусковых установок, с которых россияне запускают баллистические ракеты. Об этом во время общения с журналистами заявил министр обороны Евгений Хмара, сообщила "Украинская правда".

Три установки были уничтожены, пять – повреждены. По его словам, РФ использовала их для нанесения баллистических ударов по Украине. В свою очередь, украинские ответные удары "уже заставляли противника отменять или изменять запланированные баллистические атаки".

Хмара отметил, что имеющихся и потенциальных поставок ракет для противобаллистической обороны недостаточно, чтобы полностью противостоять этой угрозе, которую он назвал критической. Поэтому Украина продолжает работать с партнерами в этом направлении.

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"Задача – не ждать крупных долгосрочных контрактов, а максимально быстро находить доступные запасы у партнеров и ускорять их передачу Украине. Нам нужны десятки и сотни ракет, а не единичные поставки", – сказал он, добавив, что Украина будет продолжать асимметричный ответ, включающий поражение российских пусковых установок.

Уничтожение "Искандеров" – больше новостей

Напомним, что о поражении одной из первых пусковых установок ОТРК "Искандер" у украинской границы стало известно в августе из слов президента Владимира Зеленского. Он заявил, что подобная тактика, хотя и сложная, поможет Украине в условиях нехватки ракет-перехватчиков.

Как сообщали СМИ, для обнаружения пусковых установок используются радары раннего предупреждения, принадлежащие партнерам Украины по НАТО. Кроме того, проводится анализ спутниковых снимков и данных из открытых источников.

Также Украина работает над ослаблением российской военной промышленности, которая в настоящее время способна производить до 100 баллистических ракет в месяц. В частности, 25 сентября были поражены три важных российских предприятия, задействованных в производстве ракет.

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