Сделкой с РФ Трамп, вероятно, нарушил законы США, – сенатор-республиканец

С 2022 года в США действует законодательный запрет на закупку российской нефти.

Дизельное соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина, вероятно, нарушает американское законодательство. Об этом в интервью NBC News заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

"Я считаю, что есть веские основания утверждать, что президент не соблюдает закон", – сказал Тиллис.

Как отмечает NBC News, после российского вторжения в Украину в 2022 году Сенат единогласно принял закон о запрете импорта российской нефти, который действует до сих пор.

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Когда журналистка спросила сенатора, что может сделать Сенат, если он сочтет, что Трамп нарушает закон, Тиллис упомянул переговоры Конгресса о дополнительном бюджетном финансировании правительства США.

"Если президент хочет моей поддержки, которую, на мой взгляд, он должен получить для финансирования военных операций и годового финансирования сверх базового уровня, я думаю, президент должен понять, что это проблема, и я не единственный республиканец, обеспокоенный этим", – сказал он.

Сенатор также напомнил о связях России с Ираном, поэтому дизельное соглашение потенциально финансирует удары по американским военным.

Сделка по дизельному топливу подвергается критике

Как писал УНИАН, бывший британский премьер Борис Джонсон, который еще несколько лет назад считался ярым сторонником Трампа, резко раскритиковал дизельное соглашение между США и Россией. Он назвал соглашение "отвратительным", а упреки Трампа в адрес Зеленского охарактеризовал как бессмысленные.

Также мы писали, что Конгресс США готовит двухпартийный законопроект "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"", который должен запретить закупку российской нефти. Конгрессмен Дон Бейкон резко раскритиковал решение президента Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива, назвав его проявлением слабости и ошибкой.

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