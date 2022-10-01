Эксперт отметил, что вероятность того, что Запад введет миротворческие войска в Украину крайне мала.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину и попытки аннексии Россией украинских территорий, президента РФ Владимира Путина может остановить только готовность Запада ликвидировать его.

Об этом заявил российский экономист Владислав Иноземцев.

Эксперт отметил, что вероятность того, что Запад введет миротворческие войска в Украину крайне мала.

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"Не думаю, что даже в этом случае (ядерной угрозы – ред.) Запад рискнет ввести собственные вооруженные силы в Украину или сам ударит в ответ, — прогнозирует Иноземцев. — Общий тренд останется прежним при ещё большей изоляции России".

При этом Иноземцев убежден, заявление Запада о том, что Путин будет ликвидирован, могло бы остановить российского диктатора.

"Путин мог бы прислушаться лишь к публичному заявлению всех западных лидеров, что в случае применения ядерного оружия он будет объявлен террористом и убит в любой точке, где будет найден. Это, может быть, отрезвило бы его, но ничто другое", — резюмирует эксперт.

Попытка аннексии Россией областей Украины:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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