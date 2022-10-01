Эксперт убежден, что Запад так и не послал Путину сигналов, которые могли бы его остановить.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину и попытки аннексии Россией украинских территорий становится понятно, что ядерный удар — это следующий шаг Путина.

Об этом заявил экономист Владислав Иноземцев.

"Этот сценарий уже основной. Ядерный удар — следующий шаг Путина. А Запад так и не послал ему сигналов, которые могли бы его остановить", - отметил эксперт.

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Эксперт отметил, что после попытки аннексии возникла ситуация, при которой атаки Украины на Донбассе и Херсонщине стали "посягательством на территорию Россию". Согласно военной доктрине РФ, это основание для ответного ядерного удара.

"Появилось основание применить ядерное оружие. О чем Путин, собственно, и сказал — что он ни перед чем ни остановится", — указывает Иноземцев. Российское руководство будет смотреть на динамику на фронте, но чем хуже для Москвы динамика, тем выше вероятность такого решения.

"Думаю, не будет массированного ядерного удара по украинским городам или инфраструктуре, — считает эксперт. — Скорее показательный взрыв заряда малой мощности. В малонаселенных районах, которые объявят "центром принятия решений". Это должно произвести впечатление, что Кремль готов пойти еще дальше".

Попытка аннексии Россией областей Украины:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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