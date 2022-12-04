Полищук заявила, что хейтеры ошибаются и поселяют раздор в инфопространстве Украины во время войны.

Парамедик, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук (позывной "Пташка") отреагировала на комментарии хейтеров на ее похвалу президента Владимира Зеленского.

В своем Instagram "Пташка" заявила, что они ошибаются и поселяют раздор в инфопространстве Украины во время войны.

"Какие вы смешные, мои дорогие зрадофильчики. Пока вы воюете против тех, кто борется за Украину, мы работаем дальше. Спасибо все равно, что вы есть. Хоть и по моему скромному мнению вы глубоко ошибаетесь, поселяя раздор в инфопространстве такой тяжелой войны, вы все равно мои братья и сестры, часть моего народа, за который я буду бороться до последнего вздоха. Даже несмотря на проклятия и унижения в мой адрес", - подчеркнула Полищук.

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Она добавила, что такими действиями украинцы помогают российским оккупантам. Пост "Пташки" уже набрал более 19 тысяч лайков.

Екатерина Полищук: что известно

Полищук запомнилась украинцам после исполнения песни в бункерах полуразрушенного от российских бомб металлургического завода в Мариуполе.

Она попала в российский плен в мае 2022 года. Девушку вместе с другими защитниками "Азовстали" отправили в колонию Еленовская, где враг казнил более полусотни украинских воинов.

В плену пропагандистам росСМИ удалось записать с Екатериной сюжет, однако девушка держалась достойно и не реагировала на провокации.

Из плена Полищук вернулась только осенью. Уже 3 декабря Зеленский вручил ей орден "За мужество". После этого "Пташка" написала на своей странице в соцсети, что восхищается решительностью и лидерскими качествами украинского президента. Именно это вызвало шквал хейта от ее подписчиков.

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