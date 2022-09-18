Она сказала, что поехала бы в Мариуполь еще раз, если бы имела такой выбор.

Российские пропагандисты опубликовали видео с украинским парамедиком-добровольцем Екатериной Полищук (Пташка).

Она находится в российском плену.

В видео девушкой называют снайпером "Азова". Она объяснила, что максимально полезной себя чувствовала, работая медиком.

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"Я не пошла поваром, потому что плохо готовлю. Я не пошла стрелком, не пошла пулеметчиком или артиллеристом. Считала, что больше всего пользы принесу, как медик", - рассказала "Пташка".

Она отметила, что сожалеет лишь о том, что в одном из видео нецензурно выражалась - ей стыдно перед мамой.

"Я думаю, если у меня был бы выбор: ехать в Мариуполь еще раз, я бы поехала", - отметила украинка.

В сети узнали о Екатерине Полищук, когда начали появляться видео из Мариуполя с ее пением. Девушка является актрисой народного драматического театра-студии, поэтессой, исполнительницей классических арий и патриотической классики.

В августе мать "Пташка" рассказала, что ее дочь находится в Еленовке.

Как писал УНИАН, сегодня Россия заявила о новом обстреле Еленовской колонии с украинскими военнопленными. Они заявили, что были ранены четверо украинских военнопленных, еще один погиб.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинской стороне не предоставили информацию о пострадавших.

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