Обращаясь к присутствующим военнослужащим, Зеленский подчеркнул, что счастлив видеть их свободными.

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с украинскими защитниками и защитницами, которые были освобождены из российского плена и вручил государственные награды.

Как видно из фото к информации, среди награжденных была и парамедик, защитница "Азовстали" Екатерина Полищук ("Пташка").

Обращаясь к присутствующим военнослужащим, Зеленский подчеркнул, что счастлив видеть их свободными, сообщает Офис президента.

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"Военные и гражданские. Воины нашей армии, ВМС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, тероборонцы. Медики, спасатели, волонтеры. Выходцы из всех областей. Люди, прошедшие бои на севере, на востоке, на юге, на Змеином. Мариуполь и "Азовсталь". Оборона Киева и Харькова. Защита Херсонщины, защита нашего Запорожья. Это люди разных званий, с разными личными историями, но которых мы всех одинаково ждали дома. За которых мы боролись! Одинаково боролись за каждого, каждую. Которые прошли через плен, но сохранили достоинство", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что уже освобожден из плена 1331 украинец, но необходимо "вернуть всех наших героев, которые были захвачены врагом, всех, кто депортирован, кто подвергся репрессиям и кого удерживают в различных "изоляциях" в России и во временно оккупированных городах нашего государства.

Президент также отметил важность распространения историй украинцев, переживших российский плен, а также тех, кого до сих пор удерживает РФ. По его убеждению, важно рассказывать обществу об их стойкости, героизме и несокрушимости. "Пока продолжаются бои, пока в окопах гибнут наши герои и пока остается хоть один пленник у врага – эта война не закончилась для меня и, уверен, для каждой и каждого из вас", – заявил президент.

Присутствующие также почтили минутой молчания память воинов, погибших за Украину и навсегда оставшихся в истории нашего государства.

Обмены пленными: что известно

1 декабря из плена были освобождены еще 50 защитников Украины. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что возвращено защитников Мариуполя и "Азовстали", пленных, которые находились в Еленовке, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

С 24 февраля с российского плена уже вернули более 1,3 тыс. украинцев.