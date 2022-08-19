Защитники Мариуполя из Азовстали находятся в плену россиян с мая.

Среди защитников, которые были на "Азовстали" и сейчас находятся в российском плену, есть 21-летняя волонтер и парамедик Екатерина с позывным "Птичка". По словам Светланы, матери девушки, сейчас ее дочь находится в Еленовке.

Об этом она рассказала журналистам "Эспрессо".

Мне рассказали, что моя Катюша находится в Оленевке. Что касается содержания, то какое же там содержание, знаем только со слов освободившихся благодаря обмену. То есть информация о содержании и об отношении к нашим пленным до нас дошла – поделилась женщина.

Несмотря на отсутствие связи с дочерью, женщина верит, что вскоре ее "Птичка" и все защитники Мариуполя из Азовстали вернутся домой. По словам Светланы, все необходимое для освобождения пленных делается соответствующими органами.

"Птичка" стала известной, когда в сети начали шерится видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями. Юная защитница является актрисой народного драматического театра-студии, поэтессой, исполнительницей классических арий и патриотической классики.

​Россияне готовят показательное "судилище" над защитниками "Азовстали"

Как сообщает украинская разведка, оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". Дату выбрали не случайно – 24 августа, в День Независимости Украины.

По одному из возможных сценариев, агрессор может нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае оккупанты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.

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