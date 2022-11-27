Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая находилась в российском плену, показала стихотворение, которое она написала в неволе. Парамедик из "Азовстали" призналась, что эти строки были ее мотивацией.
В своих социальных сетях Пташка разместила фото. Оказалось, сейчас ее стихотворение стало татуировкой на руке.
"Спасибо бойцу, который увековечил строки моего последнего стихотворения, у которого тяжелая и долгая история. Это отрывок стихотворения, который я написала 12 июня в плену, и, при невозможности сохранить, учила каждое утро и каждую ночь, как молитву, все четыре месяца. Это была моя мотивация и надежда", - написала Полищук.
Она отметила, что мастер, сделавший такую татуировку, сохранил ее почерк. Для нее эти строки являются самыми важными словами. "Не страшны ржавые автоматы", - говорится в ее стихотворении.
Пташка из "Азовстали": что известно о Екатерине Полищук
21-летняя Пташка попала в плен РФ в мае 2022 года. О парамедике с "Азовстали" заговорили еще раньше, когда в сети стали распространяться видео с пением девушки.
В августе мама Полищук рассказала, что ее дочь оккупанты держат в колонии в Еленовке. Уже в сентябре рашисты начали распространять в соцсетях видео с Пташкой. Впоследствии стало известно, что Полищук вернули из плена РФ. 22 сентября 215 защитников Украины вернулись домой среди них была и Пташка.
После этого Пташка рассказала, что война забрала ее любовь, но она не прекратит борьбу за Украину. Девушка показала фото своего парня, которого она больше никогда не увидит.