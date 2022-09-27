Девушка вспомнила, как "в руинах и золе поддерживали огонь жизни горячими сердцами".

Парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, которую удалось вызволить из российского плена, показала архивное видео с "Азовстали".

В Instagram девушка опубликовала запись песни, выполненной в подземелье заблокированного Мариуполя.

"Спасен остаток архива подземельного пения. Кажется, пол века назад. В руине и золе мы поддерживали огонь жизни горячими сердцами. Когда было тяжело - пели. Было страшно - пели. Казалось конец - пели. А еще работали. Круглосуточно, самоотверженно, безостановочно, безапелляционно. Отчаяние гнали железной арматурой, уныние - братством, усталость - силой родной земли, жалость - верой в народ Украины. Там мы боролись Против, но сейчас я буду бороться За: За украинских военных, За будущее настоящих героев, За каждого военнопленного, который должен вернуться домой. Пою, пока жива. Жива - пока борюсь. Мое оружие - песня", - написала украинская героиня под видео.

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Освобождение "Пташки" из плена: что известно

21-летняя волонтер "Пташка" стала известной, когда сетью начались распространяться видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями. Юная защитница является актрисой народного драматического театра-студии, поэтессой, исполнительницей классических арий и патриотической классики. Полищук была на "Азовстали" в Мариуполе, в мае она попала в плен вместе с защитниками города и другими медиками.

В августе мама "Птички" сообщила, что ее дочь находится в колонии в Оленевке. 16 сентября в соцсетях РФ появились видео с Полищук. Рашисты называла ее снайпером, хотя она - парамедик.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из русского плена 215 защитников. Освобождены пятеро наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" с 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову. Также вернулась Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла героев на кума Путина Медведчука. Он уже дал все возможные показания следствию. А пятерых наиболее известных командиров удалось обменять на 55 русских пленных.

24 сентября Екатерина Полищук опубликовала первый пост в социальной сети, а затем и видео, в котором рассказала о своих дальнейших планах.

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