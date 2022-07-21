Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны, сказал глава МО Бен Уоллес.

Великобритания отправит в Украину десятки артиллерийских орудий и более 1600 противотанковых средств.

Об этом заявил в четверг министр обороны страны Бен Уоллес, цитирует The Guardian.

Обязательство было принято после того, как уходящий премьер-министр Борис Джонсон в прошлом месяце пообещал еще 1 миллиард фунтов стерлингов на военную поддержку Украины.

"Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украине инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина", — говорится в заявлении Уоллеса.

Уоллес сказал, что Великобритания также предоставит контрвобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 тысяч единиц боеприпасов.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.