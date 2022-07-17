Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, но терпит неудачу и становится менее могущественной нацией, чем это было в начале февраля.

Россия за пять месяцев полномасштабного вторжения потеряла более 30% своего наземного боевого потенциала, что дает украинской армии уверенность в своей победе.

Об этом заявил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Guardian.

"Они абсолютно четко понимают, что планируют вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят Россию, которая имеет проблемы. Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности", - сказал он.

Радакин отметил, что речь идет о потере 50 тысяч российских солдат, которые погибли или были ранены, почти 1700 уничтоженных русских танков, почти 4 тысячи боевых бронированных машин.

"Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, Россия имела амбиции захватить большие города за первые 30 дней, Россия имела амбиции расколоть и оказать давление на НАТО - эта Россия является вызовом мировому порядку. Россия терпит неудачи во всех этих амбициях. Россия является менее могущественной нацией, чем это было в начале февраля", - сказал британский адмирал.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: