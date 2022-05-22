Российские оккупанты пытаются, но не могут восстановить работу аэродрома в непризнанном приднестровском Тирасполе, потому что там все разворовали.
Как сообщает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, восстановление работоспособности ряда образцов техники оказалось невозможным из-за отсутствия запчастей, например, к транспортным средствам.
При этом, согласно отчётности приднестровской стороны, все необходимые запчасти имеются.
Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.
Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.
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