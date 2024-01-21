Два пропущенных беспилотника стоили агрессору не только материальных, но и репутационных потерь.

Россия вынуждена перебрасывать системы ПВО в тыловые районы после ночной атаки беспилотников на нефтяной терминал в порту Усть-Луга. Об этом УНИАН сообщили информированные источники.

Собеседник нашего издания подтвердил ранее озвученную россиянами информацию о том, что нефтяной терминал полностью остановил работу. Но этим дело не ограничилось.

"После атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана", - говорят источники.

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Отмечается, что атака СБУ нанесла России не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб.

"Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость. По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла", – утверждает наш собеседник.

Удар по нефтяному терминалу Усть-Луга

Как писал УНИАН, минувшей ночью на нефтяном терминале морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар. По данным собственных источников УНИАН, это была удачная операция СБУ.

Позже россияне признали, что нефтяной терминал полностью остановил свою работу в результате пожара.

Следует отметить, что пораженный беспилотниками терминал является одним из самых новых и важных в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо для нужд российской армии.

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