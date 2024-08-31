До "рекорда", поставленного нефтебазой в Пролетарске "Атласу" еще далеко: та горит уже 14 дней.

Пожар на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области Российской Федерации продолжается. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 31 августа и обнародованные Радио Свобода.

"Пожар на базе Росрезерва "Атлас" рядом с хутором Астахов в Каменск-Шахтинском районе Ростовской области потушить пока не удалось", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что пожар после атаки украинского дрона 28 августа продолжается четвертые сутки.

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"Впрочем, до "рекорда", поставленного нефтебазой того же Росрезерва в Пролетарске "Атласу" еще далеко: она горит после украинской атаки уже 14 дней", - добавляют авторы.

Атака на нефтебазу "Атлас": что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа ГУР и ССО Украины поразили нефтебазу "Атлас" Росрезерва в Ростовской области РФ. Она специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.

Источник уточнил УНИАН, что операция была проведена с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

Впоследствии появились спутниковые снимки масштабного пожара. На кадрах видно, что горят два резервуара с топливом.

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