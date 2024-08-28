Данный объект является частью российского ВПК и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с Силами специальных операций ВСУ с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов украинского производства была поражена нефтебаза ФГКУ "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов РФ в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе.

Данный объект является частью российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и принимает непосредственное участие в обеспечении российских оккупационных войск.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время продолжается пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты операции пока уточняются.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ. Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и Росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″. В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Атаки на РФ 28 августа - что известно

Ранее стало известно, что ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области и склад боеприпасов в Воронежской области.

РосСМИ заявили, что около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. Местные власти отметили, что пострадавших нет. При этом местные жители сообщили, что после атаки горит нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, которая специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.

Кроме того, украинские Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25. Соответствующее видео в Telegram обнародовали воины подразделения ПВО 28-й ОМБр.

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