В то же время угроза для Купянска все еще существует.

Армия РФ на Лимано-Купянской оси сместила акцент с города Купянск на захват Лимана.

Хотя нельзя исключать, что в отношении первого города аннулируется угроза. Об этом пишет РБК-Украина в своем аналитическом материале относительно того, способен ли враг в ближайшее время начать новое наступление в Донецкой области.

По словам спикера Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, еще до недавнего времени именно Купянское направление можно было назвать "самым горячим". Однако теперь ситуация иная.

Видео дня

"Недавно самым горячим было Купянское направление, населенный пункт Синьковка. Но по сравнению со вчерашним днем (16 января, - ред.) враг активных действий не проводил. Зато сместился южнее на Лиманское направление", - цитируют его слова СМИ.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что глобально Россия своих планов не меняла: враг ищет слабые места в обороне ВСУ после того, как напрасно надеялся добиться успеха на Купянском направлении за счет плохой погоды. Сейчас в ее поле зрения три города Украины, среди которых упоминается Лиман.

"В принципе, как и прогнозировалось, акцент сместился на Лиман, Авдеевку и Марьинку", - заявил он.

В то же время глава Харьковской ОВА считает, что россияне могут ожидать прихода стабильно минусовой температуры воздуха, чтобы попытаться пойти в наступление на Купянск.

В целом прогнозы военных и чиновников сходятся к дате конца января начала февраля. Мусиенко акцентирует, что именно в этот промежуток времени оккупанты могут пойти в атаку.

Россия может летом пойти в крупное наступление - СМИ

Издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских силовиков утверждает, что Россия может прибегнуть к новому крупному наступлению летом 2024 года. Под угрозой могут оказаться четыре украинские области - Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская. Упоминается, что эти территории Россия уже пыталась забрать в начале полномасштабного вторжения (весна 2022 года). Также в материале СМИ говорится о том, что российские военные могут вновь попробовать оккупировать Киев или Харьков (центральные города-миллионники Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: