Также уничтожены, в частности, четыре вражеских танка, 14 артсистем и десятки дронов.

Потери РФ в Украине за сутки серьезно возросли – уничтожены еще 880 российских оккупантов, и вплотную приблизились к новой "красной линии".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Так, отмечается, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 6 ноября, ориентировочно составили 305 тыс. 970 человек.

Также Силы обороны ликвидировали немало вражеской техники:

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танков – 5288 единиц (+4);

боевых бронированных машин – 9958 (+5);

артиллерийских систем – 7389 (+14);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 5554 (+20);



Кроме того, уничтожено еще 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн противника (всего ликвидировано 9744).

Продолжается полномасштабная война в Украине – сегодня вот что надо знать:

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. В частности, на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

На Купянском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, там наши защитники отразили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Пивденного Донецкой области, где украинские воины отразили еще 5 атак противника.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага. На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области, они успеха не имели.

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