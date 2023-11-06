В частности, на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, на фронте вчера произошло 53 боевых столкновений.

В частности, как проинформировали в Генштабе, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.

Видео дня

"На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак противника. Также противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где украинские воины отбили еще 5 атак противника. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сводке Генштаба говорится, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага.

"На Шахтерском и Запорожском направлениях оккупанты вели штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работиного, севернее Нестерянки и Пятихаток Запорожской области успеха не имели.

В то же время, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области объектах гражданской инфраструктуры города Херсон. Противовоздушной обороной уничтожены две ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: