Также уничтожено 12 артиллерийских систем и 8 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти тысячу российских захватчиков. В металлолом превратилась новая порция военной техники РФ.

В сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 ноября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 305 тысяч 090 человек, в том числе 990 за минувшие сутки;

танков - 5284 (+8) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 9953 (+14);

артиллерийских систем – 7375 (+12);

реактивных систем залпового огня - 867 (+ 6);

средств противовоздушной обороны ‒ 570 (+2);

самолетов / вертолетов – 322/ 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534;

крылатых ракет ‒ 1554 (+3);

кораблей/катеров - 20;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14);

специальная техника - 1047 (+9).

Ситуация на фронте по состоянию на 5 ноября 2023 года - главные новости

Силы обороны Украины устойчиво держат оборону в районе Авдеевки и закрепляются на новых рубежах возле Бахмута. За прошедшие сутки произошло более 80 боестолкновений.

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Кроме того, авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

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