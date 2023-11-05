Силы обороны за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти тысячу российских захватчиков. В металлолом превратилась новая порция военной техники РФ.

В сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 ноября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 305 тысяч 090 человек, в том числе 990 за минувшие сутки;
  • танков - 5284 (+8) единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 9953 (+14);
  • артиллерийских систем – 7375 (+12);
  • реактивных систем залпового огня - 867 (+ 6);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 570 (+2);
  • самолетов / вертолетов – 322/ 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534;
  • крылатых ракет ‒ 1554 (+3);
  • кораблей/катеров - 20;
  • подводные лодки - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14);
  • специальная техника - 1047 (+9).

Ситуация на фронте по состоянию на 5 ноября 2023 года - главные новости

Силы обороны Украины устойчиво держат оборону в районе Авдеевки и закрепляются на новых рубежах возле Бахмута. За прошедшие сутки произошло более 80 боестолкновений.

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Кроме того, авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

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