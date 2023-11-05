Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти тысячу российских захватчиков. В металлолом превратилась новая порция военной техники РФ.
В сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 05 ноября 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 305 тысяч 090 человек, в том числе 990 за минувшие сутки;
- танков - 5284 (+8) единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 9953 (+14);
- артиллерийских систем – 7375 (+12);
- реактивных систем залпового огня - 867 (+ 6);
- средств противовоздушной обороны ‒ 570 (+2);
- самолетов / вертолетов – 322/ 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5534;
- крылатых ракет ‒ 1554 (+3);
- кораблей/катеров - 20;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14);
- специальная техника - 1047 (+9).
Ситуация на фронте по состоянию на 5 ноября 2023 года - главные новости
Силы обороны Украины устойчиво держат оборону в районе Авдеевки и закрепляются на новых рубежах возле Бахмута. За прошедшие сутки произошло более 80 боестолкновений.
Кроме того, авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.