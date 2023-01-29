Украинские воины, в частности, попали во вражеский склад боеприпасов.

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов российских оккупантов и нанесли два удара по районам сосредоточения врага.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационные станции врага и склад боеприпасов.

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Война России против Украины - что надо знать

Утром 29 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины отбили атаки россиян возле ряда населенных пунктов на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Белогоровки. Кроме того, стало известно, что защитники Украины попали в два вражеских пункта управления.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине составляют около 126 160 захватчиков.

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