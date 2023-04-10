Окончательные потери противника уточняются, отметили в ВМС ВСУ.

За прошедшие сутки, 9 апреля, подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ликвидировали десятки российских оккупантов.

Украинские морские пехотинцы ликвидировали более 30 захватчиков, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины в понедельник, 10 апреля. В ВМС ВСУ отметили, что окончательные вражеские потери еще уточняют.

"...За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 37 оккупантов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются продвинуться вперед на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 9 апреля, на этих направлениях враги 58 раз атаковали наших защитников, но не имели успехов.

За город Бахмут продолжаются ожесточенные бои. Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что во время боев за город украинские воины истощили "вагнеровцев".

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине на 10 апреля составляют примерно 178 820 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: