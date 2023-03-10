Также уничтожены танк, бронированные машины, зенитно-ракетный комплекс и хранилище с боеприпасами.

Морские пехотинцы за неделю ликвидировали 178 российских военных.

"За прошедшую неделю нашим военным удалось уничтожить: 178 оккупантов, 8 боевых бронированных машин, танк, зенитно-ракетный комплекс, 9 единиц автомобильной техники, 5 минометных расчетов, 3 опорных пункта и хранилище с боеприпасами", - сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ.

Также военно-морские силы ВСУ вместе с побратимами в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Видео дня

В частности, за прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 23 судна покинули украинские порты на борту которых было около 1 млн тонн зерна и других продуктов питания.

Война в Украине: потери России

По данным Генштаба, по состоянию на утро 10 марта ВСУ уничтожили еще 870 российских захватчиков. Общие потери россиян на поле боя ориентировочно составили около 156 990 человек.

За последние сутки защитники Украины дали отпор 102 атакам противника, который продолжает усиливать свое давление на восточной линии фронта с целью оккупации украинской "крепости" Бахмут.

Кроме того, украинские Силы обороны предотвратили очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: