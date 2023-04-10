Отметка в 200 тысяч убитых россиян уже видна на горизонте.

За последние сутки украинские воины уничтожили еще 670 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери врага составили уже около 178 820 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме живой силы оккупанты продолжают терять боевую технику. Только за последние сутки уничтожены:

1 танк (всего 3637),

4 боевые бронированные машины (7028),

10 артиллерийских систем (2750),

1 РСЗО (534),

11 БПЛА оперативно-тактического уровня(2323),

5 автомобилей и автоцистерн (5607),

2 единицы спецтехники (311).

Война в Украине – последние новости

Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми горячими участками фронта. Только за последние сутки враг совершил там в общей сложности около 60 атак.

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По словам Алексея Арестовича, сегодня самая боеспособная группировка врага находится на Лиманском направлении – в районе Кременной. Ее главной задачей сейчас является уничтожение Сиверской дуги.

Аналитики Института изучения войны констатировали, что на захваченных территориях оккупанты устраивают религиозные репрессии. Враг преследует все религиозные организации, навязывая свою РПЦ.

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