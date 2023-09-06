На опубликованных кадрах запечатлен момент "прилета".

Украинские бойцы ударили по военному складу российских войск на Бахмутском направлении фронта. Известно, что на складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52, сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.

"В ходе ведения аэроразведки операторами ССО выявлено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям", - говорится в сообщении.

Судя по всему, речь идет о складе россиян вблизи пгт Мироновский, о поражении которого сообщалось 5 сентября.

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