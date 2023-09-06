Украинские бойцы ударили по военному складу российских войск на Бахмутском направлении фронта. Известно, что на складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают из вертолетов Ка-50 и Ка-52, сообщают Силы Специальных Операций ВСУ.
"В ходе ведения аэроразведки операторами ССО выявлено скопление техники и боеприпасов. После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно переданы собратьям из артиллерии. В результате скоординированных действий артиллерийскими средствами Сил обороны нанесено поражение по определенным целям", - говорится в сообщении.
Судя по всему, речь идет о складе россиян вблизи пгт Мироновский, о поражении которого сообщалось 5 сентября.
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