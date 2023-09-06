Позицию РФ обстреляли из БПЛА. Момент "прощания с жизнью" вражеского солдата удалось снять и выложить в сеть.

Во время боевой работы армии Украины "прощанием с жизнью" запомнился один из оккупантов: он перекрестился и после этого, вероятно,"самоликвидировался". Это произошло во время обстрела из БПЛА.

Этот момент попал в ролик, который сняли операторы дронов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

В кадре бойцы уничтожают живую силу противника, но на 0:55 секунде видео есть примечательная деталь:

Оккупанты совершили теракт ударом по Константиновке

Напомним, сегодня днем армия РФ в очередной раз пошла против всех правил и законов войны: россияне ударили по центральному рынку Константиновки (Донецкая область) во то время, когда там было много людей. На это преступление уже отреагировал президент Украины, назвав действия России умышленным терактом.

По данным главы МВД Игоря Клименко, предварительно, погибли 16 человек, еще 28 украинцев получили травмы.

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