Атакован вражеский склад возле пгт Мироновский.

Уничтожен склад военного снаряжения россиян в Донецкой области. Об этом информирует Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Около 14:30 Вооруженные силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов вблизи пгт Мироновский, Донецкой области", - указано в сообщении.

Потери России в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении за минувшие сутки украинские защитники обезвредили более 170 российских захватчиков и уничтожили 20 единиц их военной техники. Кроме того, за сутки удалось ударить по трем складам боеприпасов и одному пункту управления врага.

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 265 тысяч 680 военных. Также на войне в Украине Россия потеряла уже более 35 тысяч единиц своей военной техники и вооружения. В частности, за минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили еще 560 российских оккупантов, 9 танков, 7 боевых бронированных машин, 38 единиц артиллерии и 31 беспилотник.

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