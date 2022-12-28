Враг потерял 8 единиц военной техники различных типов, отметили в Генштабе ВСУ.

Есть новые серьезные потери РФ в Украине - в Запорожской области на днях в регионе был уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс и ранены более 150 российских оккупантов.

Количество ликвидированных врагов уточняется, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают бесславно умирать в нашем государстве.

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"В Запорожской области подтверждено уничтожение в предыдущие дни одного зенитного ракетного комплекса С-300, 8 единиц военной техники разных типов и склада боеприпасов. Ранены более 150 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - важнейшие новости

Вечером 28 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжают наступательные действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Стоит отметить, что наша армия активно противостоит захватчикам - еще в конце лета пошла в контрнаступление и уже освободила более 1 тыс. 800 украинских населенных пунктов.

По состоянию на сегодня Россия в нашем государстве потеряла около 103 тысяч 770 прихвостней и, в частности, 3017 танков.

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