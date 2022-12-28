Авиация Украины нанесла несколько ударов по районам сосредоточения противников, отметили в Генштабе.

Потери России в Украине серьезно возрасли - подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили вражеский склад боеприпасов, два пункта управления, а также два района сосредоточения живой силы.

Авиация нашего государства в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения врагов, говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Враг продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях противник обороняется", - говорится в сообщении.

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ВСУ пошли в контрнаступление в конце лета, сначала от россиян была освобождена почти вся Харьковская область.

28 декабря Владимир Зеленский сообщил, что от захватчиков уже удалось освободить более 1 тыс. 800 украинских населенных пунктов.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине составляют около 103 тысяч 770 захватчиков. Кроме того, на нашей земле ликвидировано, в частности, 3017 вражеских танков и 6037 боевых бронированных машин.

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