Также враг потерял немало техники.

Защитники Украины выдали еще 550 рашистам "билеты на концерт Кобзона" и мощно обновили потери РФ. Враг продолжает терять живую силу и технику.

Генштаб ВСУ сообщает, что с 24.02 по 28.12 ликвидировано около 103 тысяч 770 оккупантов. Кроме того, что защитники Украины вчера "минуснули" 550 рашистов, они уничтожили:

танков - 3017 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 6037 (+13) ед,

артиллерийских систем - 1999 (+1) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средств ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1707 (+0),

крылатых ракет - 653 (+0),

кораблей / катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (+8) ед,

специальной техники - 179 (+0).

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!", - добавили в Генштабе.

Видео дня

Потери РФ в Украине

Каждый день враг теряет на нашей земле живую силу и свою технику. Так, вчера стало известно, что под Авдеевкой защитники Украины уничтожили много российских БМП. Вражескую бронетехнику на Донбассе ликвидировали из противотанковых ракетных комплексов.в

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, следующий год должен быть решающим на фронте. В ISW отметили, что украинские воины достигли больших успехов на линии Сватово-Кременная.

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