Наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа "Shahed".

Украинская авиация и артиллерия в течение суток нанесли несколько точных ударов по противнику. В частности, авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Как сообщает Генштаб в своей утренней сводке, за прошедшие сутки и этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. По предварительной информации, наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 БпЛА типа "Shahed".

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских позиции противника.

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Новости войны - ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях. Наиболее горячими остаются Авдеевское и Марьинское направления. В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области. А на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Кроме того, за прошедшие сутки враг совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

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