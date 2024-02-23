Пострадали как ЗРК, так и системы ПВО врага.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки метко "поджарили" важную технику врага: удар пришелся по 6 районам сосредоточения войск и ресурсов РФ.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Новые потери России по состоянию на 23 февраля

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили тысячу захватчиков. Также было уничтожено 49 артиллерийских систем и 37 боевых машин пехоты.

В последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить семь российских самолетов, в том числе два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35 были сбиты 17 февраля.

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко заявил, что сбитие семи российских самолетов является результатом работы украинских Сил противовоздушной обороны.

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