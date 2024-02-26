Оккупанты активно пытаются прорвать оборону ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСВ.

Так, на Купянском направлении отражено 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

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Очень горячими остаются Авдеевское и Марьинское направления. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направления силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Работино и 1 - в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

В то же время на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций - за прошедшие сутки совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Новости войны

На днях президент Украины Владимир Зеленский раскрыл потери украинских защитников в войне. Сначала глава государства заявил, что потери ВСУ в пять раз меньше, чем российские. Однако 25 февраля все же сообщил, что на войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

В то же время, как пишет NYT, в США еще прошлым летом оценивали, что на тот момент было убито около 70 тысяч украинцев и 100-120 тыс. было ранено. При этом потери российских военных, по словам официальных лиц, были примерно вдвое больше.

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