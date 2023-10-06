ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов.

Силам обороны Украины за текущие сутки удалось поразить артиллерийские средства, зенитно-ракетные комплексы, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Также, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника.

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При этом, российские захватчики нанесли 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 43 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Потери России в Украине

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 620 российских оккупантов, общие потери врага уже достигли более 281 тысячи. Также за сутки враг потерял 20 танков и 30 боевых бронированных машин.

Кроме того, Силы обороны разнесли штаб оккупантов на территории РФ. По данным блогера Анатолия Штефана ("Штирлица"), который является офицером ВСУ, штаб отработала артиллерия ВСУ на Сумском направлении.

Также на юге подразделения ВСУ уничтожили "око" противника – наблюдательный комплекс "Муром", и кучу другой техники.

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