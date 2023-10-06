Объект зафиксировали аэроразведчики, атаку осуществили артиллеристы.

Украинские воины разгромили штаб оккупационных войск на территории России.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", штаб РФ поразили точечно. Метко отработала артиллерия Вооруженных сил Украины на Сумском направлении.

"Точечное огневое поражение вражеского штаба. Силы обороны работают на Сумском направлении", - написал "Штирлиц".

Отмечается, что вражеский штаб обнаружили во время аэроразведки в населенном пункте Гоголевка. Аэроразведчики передали координаты артиллерии 106 отдельной бригады теробороны.

Артиллеристы ударили точечно. Результат атаки зафиксировала "птичка" с воздуха.

Потери оккупантов

Общие боевые потери российских оккупантов ориентировочно составили около 281 090. 620 российских оккупантов были ликвидированы за последние сутки.

Также за сутки враг потери 20 танков (4777 с начала полномасштабного вторжения), 30 боевых бронированных машин (9082 в целом), 23 артиллерийских системы (6666 в целом), 2 РСЗО (806 в целом), 29 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5158), 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9015 в целом) и 3 единицы специальной техники.

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