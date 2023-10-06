Всего на Таврическом направлении враг потерял за сутки более 40 единиц военной техники.

Дорогостоящую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" уничтожили воины из состава оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Об этом сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Также, за прошедшие сутки противник остался без тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Всего же на Таврическом направлении за сутки уничтожено 44 единицы военной техники противника.

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В свою очередь командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале детализировал информацию о ситуации на направлении.

Он отметил, что за прошедшие сутки враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1270 огневых задач.

По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались 2 оккупантов.

"Уничтожено 44 единицы военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 9 БПЛА, 10 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага", - написал он.

Дроны СБУ поразили дорогущий комплекс российской ПВО

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины регулярно уничтожают живую силу оккупантов, боеприпасы и вражескую технику. В частности опасные "Солцепеки", которые являются тяжелым оружием, уже не впервые попадают под прицел украинских защитников. Один из них в конце августа был уничтожен вместе с "БУКом" на Купянском направлении. Перед тем, несколько в июле.

На днях стало известно, что украинские беспилотники возле Белгорода поразили российский комлекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф", который в России называют "неуязвимым". Это был уже второй уничтоженный за последний месяц компекс, стоимость которого достигает более миллиарда долларов. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

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