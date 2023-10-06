Оккупанты продолжают террор мирного населения - в Силах обороны рассказали о последствиях обстрелов.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили "глаз" противника – наблюдательный комплекс "Муром" и другую вражескую технику.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано 30 оккупантов. Также уничтожены БТР-82А, две пушки, 9 единиц автобронетехники, четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет" и три лодки оккупантов.

Также уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-М" захватчиков. Такие комплексы украинцы называют "глазом Мордора", потому что их оптическое оборудование позволяет врагу круглосуточно отслеживать передвижение людей и перемещение техники украинских защитников за много километров.

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В пресс-службе отмечают, что оккупанты продолжают террор мирного населения, сбрасывая осколочные боеприпасы с дронов. В частности, за прошедшие сутки они сбросили пять таких боеприпасов по населенным пунктам Николаевка и Одрадокаменка, в результате чего поврежден частный автомобиль.

Также противник нанес пять авиационных ударов, применив 22 управляемые авиабомбы по населенным пунктам Бериславского района Херсонской области.

"В результате ударов по Бериславу ранены три гражданских лица, разрушены и повреждены три многоэтажки, корпуса Бериславской больницы, станции скорой медицинской помощи, котельные, две кареты скорой медицинской помощи и частный автомобиль", - рассказали военные.

Отмечается, что в течение суток враг совершил 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 290 снарядов, в том числе - 9 обстрелов населенных пунктов - Очакова, Херсона, Белозерки и тому подобное. В результате этих обстрелов погибли два гражданских лица, один человек ранен, повреждены 11 домов, медицинское учреждение и газопровод.

Кроме того, стало известно, что сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 10 кораблей: из них 8 - в Черном море и 2 - в Азовском. На боевом дежурстве надводный ракетоноситель, снаряжение которого может составлять 8 ракет типа "Калибр".

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Как сообщал УНИАН, Силы обороны разнесли штаб оккупантов на территории РФ. По данным блогера Анатолия Штефана ("Штирлица"), который является офицером ВСУ, штаб отработала артиллерия ВСУ на Сумском направлении. Это "сосредоточение" захватчиков обнаружили во время аэроразведки в населенном пункте Гоголевка.

Также на Таврическом направлении ВСУ уничтожили дорогостоящую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель". Еще противник остался без тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", а всего на этом направлении за сутки уничтожено более четырех десятков единиц российской военной техники.

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