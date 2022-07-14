Увеличивается количество российских оккупантов, которые любым способом пытаются избежать боевых действий.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
"Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению их морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который любым способом пытается избежать боевых действий", - говорится в сводке.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что кое-где потери противника превышают показатели комплектования, а это значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава от дальнейшего участия в войне против нашего государства.
Напомним, 12 июля стало известно, что в Украине уничтожили трех полковников российской армии.
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