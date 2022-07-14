Враг продолжает нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению его морально-психологического состояния, отметили в Генштабе нашей армии.

Увеличивается количество российских оккупантов, которые любым способом пытаются избежать боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению их морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который любым способом пытается избежать боевых действий", - говорится в сводке.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что кое-где потери противника превышают показатели комплектования, а это значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава от дальнейшего участия в войне против нашего государства.

Напомним, 12 июля стало известно, что в Украине уничтожили трех полковников российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: