Российское командование применяет к подчиненным физическое насилие из-за отказа личного состава от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины.
Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил.
"Кое-где потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Противник смог взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке украинского государства. Наши защитники давали достойный отпор противнику. В Генштабе сообщали, что уже уничтожено 37 570 оккупантов.