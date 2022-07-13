Большие потери России в Украине значительно влияют на общее морально-психологическое состояние оккупантов, отметили в Генштабе украинской армии.

Российское командование применяет к подчиненным физическое насилие из-за отказа личного состава от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил.

"Кое-где потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава от дальнейшего участия в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Противник смог взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке украинского государства. Наши защитники давали достойный отпор противнику. В Генштабе сообщали, что уже уничтожено 37 570 оккупантов.

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