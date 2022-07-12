В нашей стране уничтожен командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии, поделился Генштаб ВСУ.

В Украине уничтожены три полковника российской армии - Алексей Горобец, Канат Мукатов и Алексей Авраменко.

Авраменко был заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, говорится на странице в Facebook Вооруженных сил Украины.

По его данным, Горобец являлся командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, а Мукатов - заместителем командира этого же воинского формирования.

"Встречайте новых эксклюзивных русских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой...", - пошутили в Генштабе ВСУ.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля без объявления войны - Кремль назвал действия сил РФ в нашей стране спецоперацией, в частности, для "денацификации" и "демилитаризации".

Противники били как по военным, так и по гражданским объектам. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор оккупантам. По состоянию на 12 июля на нашей земле ликвидированы приблизительно 37 470 врагов.

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