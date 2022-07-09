Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа.

Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери на войне.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, несут потери в развязанной им бессмысленной войне", - говорится в сообщении.

Кроме этого сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. На Северском направлении, как добавили в Генштабе, противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку Владимировки Сумской области.

"На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для недопущения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что арсенал РФ, как считает немецкий эксперт, медленно иссякает, но война в Украине может затянуться.

Вас также могут заинтересовать новости: