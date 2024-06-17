Они объявили в розыск украинского полковника.

Россия впервые официально признала, что Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Следственный комитет РФ объявил в розыск командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Николая Дзямана. Оккупанты обвиняют его в совершении "террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку".

Сообщается, что 23 февраля украинский защитник отдал подчиненным приказ уничтожить самолет Воздушно-космических сил РФ. Указывается, что этот самолет "не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве РФ". В результате сбития погибли 10 членов экипажа, самолет был уничтожен.

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Россияне "заочно взяли под стражу" украинского военнослужащего и объявили его в федеральный розыск.

Украина сбила А-50: что известно

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2024 года над Азовским морем был сбит российский ДРЛО А-50. Обломки воздушного судна упали в Краснодарском крае.

Вскоре Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что российский самолет "приземлили" украинцы. Российские "военкоры" уверяли, что А-50 сбила российская противовоздушная оборона.

Такой же версии они придерживались во время падения первого такого самолета 14 января.

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