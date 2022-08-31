Погибших может быть больше. В сети случайно "слили" информацию о 18 ликвидированных росгвардейцах.

Русская служба ВВС подтвердила гибель по меньшей мере 10 спецназовцев элитного отряда Росгвардии "Меркурий" из Смоленска.

Об этом говорится в Telegram ВВС.

28 июля ветеранская организация "Братство краповых беретов - Пенза" опубликовала видео отряда спецназа "Меркурий". На кадрах показали 18 фото спецназовцев с темными лентами, рядом лежат две гвоздики.

Відео дня:

Днем ранее украинские СМИ сообщили об артобстреле расположения "Меркурия" в Харьковской области, во время которого отряд, вероятно, понес потери.

Сопоставляя эти фотографии с данными в открытых источниках, ВВС удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев, в том числе:

майора Виктора Слушкина;

старшего прапорщика Павла Степаненко;

сержанта Максима Трегубенко;

ефрейтора Ярослава Сима.

Некоторые из них погибли еще в мае, а несколько человек за один день – 19 июля 2022 года.

Как отмечает ВВС, в случае лейтенанта Никиты Цвиренко есть информация, что он попал на службу в подразделение спецназа Росгвардии, но не уточнялось в каком городе. В 2021-2022 годах Цвиренко заявлялся на соревнованиях по футболу и спортивному ориентированию в Смоленске, где базируется отряд "Меркурий". Его фотография и дата рождения совпадают с опубликованным изображением погибшего офицера.

По данным публикаций, вместе с Цвиренко погиб старший лейтенант того же подразделения Анатолий Ежов.

Фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% вероятных погибших из "Меркурия") опознать пока не удалось.

"Это совпадает с тенденцией, которую мы наблюдаем на кладбищах в разных населенных пунктах России. Изучая похороны военных, погибших после 24 февраля 2022 года, мы выявляем тех, о ком говорили публично, а также еще 40-60% захороненных солдат и офицеров, о гибели которых не сообщали ни власть, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях", - отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ликвидировано 350 русских захватчиков. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 августа ориентировочно составили около 47 тыс. 900 ликвидированного личного состава.

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