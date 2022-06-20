Уничтожены были также, в частности, две артиллерийские системы и пять минометов оккупантов.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает об уничтожении 106 российских оккупантов за сегодня.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице ОТУ "Восток" в социальной сети Facebook.

Отмечается, что украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, сегодня, 20 июня, потери врага среди личного состава составили 106 человек.

Также уничтожены были, в частности, танк, бронетранспортер, две артиллерийские системы, пять минометов, два беспилотника и два склада с боеприпасами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются сверхжесткие бои. Русская армия применяет там больше всего артиллерии и больше всего наступательных сил.

Напомним, что ранее украинские военные под Светлодарском сбили российский штурмовик Су-25 и взяли в плен летчика-"вагнеровца".

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, российские войска на Донбассе действуют значительно недоукомплектованными и все более разобщенными группировками.

А председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сравнил бои на Донбассе с Первой мировой войной.

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