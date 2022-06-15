Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не считает, что можно говорить о неизбежности захвата Россией всего Донбасса.

На Донбассе происходит битва на истощение, похожая на Первую мировую войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

В частности, его спросили, считает ли он, что укрепление российского контроля на востоке Украины является неизбежным.

Милли напомнил, что полномасштабная война началась 24 февраля, российские войска потерпели поражение возле Киева и после того были переброшены на Донбасс.

По его словам, наиболее значительные боевые действия сейчас происходят в Луганской области, и в частности в районе города Северодонецк.

"Сейчас предположительно три четверти города Северодонецк захвачены российскими силами, но украинцы воюют с ними "улица за улицу, дом за дом". И это не решенное дело. На войне не существует никакой неизбежности. Война имеет много поворотов. Поэтому я бы не говорил, что это является неизбежным", - подчеркнул Милли.

При этом, он признал, что пока по соотношению сил российские войска превосходят украинские, в том числе в количестве артиллерии, поскольку оккупанты имеют значительно больше таких систем.

В то же время, по его словам, российские войска сталкиваются со многими проблемами, в том числе в вопросе командования и контроля, логистики, вопросе морали, лидерства.

Милли подчеркнул, что основная битва за Донбасс проходит с 16 апреля, и продвижение российских войск происходит очень медленно. По его словам, происходит "очень жесткая битва на истощение, почти как во время Первой мировой войны, и россияне имеют огромное количество жертв".

Как сообщал УНИАН, на Северодонецком направлении ВСУ успешно отбили очередной штурм россиян.