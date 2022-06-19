Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются сверхжесткие бои, украинская армия держится.
Об этом он заявил в видеообращении.
Президент подчеркнул, что сейчас продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе.
По его словам, российская армия применяет там больше всего артиллерии и больше всего наступательных сил.
"Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас-держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, с начала полномасштабного вторжение России в Украину было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского. По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.
Данилов не раскрыл подробности нападений, хотя в начале войны публично говорил о отряде чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но который был "полностью уничтожен".