Русская армия применяет там больше всего артиллерии и больше всего наступательных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются сверхжесткие бои, украинская армия держится.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент подчеркнул, что сейчас продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе.

По его словам, российская армия применяет там больше всего артиллерии и больше всего наступательных сил.

"Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас-держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня – это наша победа завтра", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, с начала полномасштабного вторжение России в Украину было совершено пять попыток убить президента Владимира Зеленского. По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Данилов не раскрыл подробности нападений, хотя в начале войны публично говорил о отряде чеченских бойцов, которым было поручено убить Зеленского, но который был "полностью уничтожен".

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