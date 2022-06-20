Против захватчиков сработали их же растяжки.

В захваченном россиянами селе Конские Раздоры на Запорожье украинская коза случайно "обезвредила" нескольких оккупантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Около сорока российских захватчиков разместились в помещении местной больницы. Оккупанты сосредоточили по периметру здания взрывчатку в виде растяжек, которые служили "круговой охраной".

Однако растяжки сработали против захватчиков. Их активизировала коза, которая пришла с территории одного из близлежащих хозяйств. В результате хаотичного движения, животное "обезвредило" несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

В разведке не уточняют, выжила ли коза после операции по обезвреживанию врагов.

Напомним, что ранее жительница села Победа на Киевщине "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами та передала украинским защитникам.

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