В захваченном россиянами селе Конские Раздоры на Запорожье украинская коза случайно "обезвредила" нескольких оккупантов.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Около сорока российских захватчиков разместились в помещении местной больницы. Оккупанты сосредоточили по периметру здания взрывчатку в виде растяжек, которые служили "круговой охраной".
Однако растяжки сработали против захватчиков. Их активизировала коза, которая пришла с территории одного из близлежащих хозяйств. В результате хаотичного движения, животное "обезвредило" несколько гранат. В результате цепного срабатывания боеприпасов несколько оккупантов получили ранения различной степени тяжести.
В разведке не уточняют, выжила ли коза после операции по обезвреживанию врагов.
Напомним, что ранее жительница села Победа на Киевщине "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами та передала украинским защитникам.