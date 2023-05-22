Украинские защитники в течение суток нанесли восемь авиаударов по районам сосредоточения противника.

Украинские защитники в течение суток нанесли восемь авиаударов по районах сосредоточения российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками в течение суток был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БпЛА", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.

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Потери оккупантов-последняя информация

За минувшие сутки, 21 мая, украинские защитники уничтожили 720 российских военных. Общие боевые потери врага с начала войны составили 203 тыс. 880 человек.

Также за прошедшие сутки силы обороны уничтожили два вражеских танка, девять боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, одну РСЗО.

А на Таврическом направлении за сутки силы обороны уничтожили более двух рот оккупантов и почти 40 единиц техники.

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