Только за минувшие сутки на украинской земле было уничтожено 540 захватчиков из страны-агрессора России.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже около 222 тысяч захватчиков.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки, 20 июня, на украинской земле было уничтожено еще 540 российских оккупантов.

Кроме личного состава украинские военные ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской военной техники. В частности, танков противника было уничтожено 4 тыс. 6 единиц (+9 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 7 тыс. 771 (+21), артиллерийских систем - 3 тыс. 920 (+32), реактивных систем залпового огня - 615 (+1).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 375 (+3 за сутки), самолетов - 314, вертолетов - 306, беспилотников оперативно-тактического уровня - 3 тыс. 428 (+35), крылатых ракет - 1 тыс. 214.

Также кораблей/катеров было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 6 тыс. 667 (+22 за сутки), а специальной техники - 539 (+8).

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Как сообщал УНИАН, ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 21 июня российские оккупанты нанесли удар с северного направления дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Все они были уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой области.

Тем временем в Генштабе рассказали, что авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и по трем зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии также удачно "прожарили" российских захватчиков на позициях.

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