В сентябре ВСУ установили рекорд по уничтоженнным средствам ПВО России

Впервые с начала войны за один месяц уничтожено так много российских средств противовоздушной обороны.

В сентябре Силы обороны установили абсолютный рекорд за всю войну по количеству уничтоженных средств ПВО противника за месяц. На это обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

Так, по имеющимся данным, за неполный сентябрь Россия потеряла 76 средств ПВО. Предыдущий рекорд был установлен в разгар украинского контрнаступления в июле 2023 года – 73 единицы.

"Работа Сил обороны по охоте за российскими системами ПВО даёт свой результат, как по эффективности последующего воздействия по временно оккупированным территориям, так и по самой России", - отмечает Коваленко.

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В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла, по данным Генштаба ВСУ, 1673 единицы ПВО. Как поясняет обозреватель, сюда входят очень разные системы - не только самоходные зенитные установки, но также елементы некоторых зенитно-ракетных комплексов и радиолокационные системы.

"Такое количество техники российская армия уже никогда не сможет восстановить и компенсировать, а значит вернуться к довоенному показателю закрытия неба ни технически, ни технологически уже не сможет", - резюмировал Коваленко.

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Как писал УНИАН, Россия имеет в запасе около 1900 ракет различных типов и ежемесячно может производить до 200 новых. По словам эксперта Богдана Долинце, используя меньше ракет, чем производится, Москва может собрать к началу зимы несколько сот крылатых и баллистических ракет для ударов по критической и энергетической инфраструктуре.

Также мы рассказывали, что российский бизнес вынужден самостоятельно усиливать защиту своих предприятий от украинских дронов, ведь Кремль официально обязал компании обеспечивать противовоздушную оборону. Предприятия арендуют системы ПВО, создают собственные или даже нанимают охранников и стрелков для уничтожения беспилотников.

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